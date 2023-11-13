تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة مسجلا 1938.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1942.50 دولار.

وهبط الذهب بنسبة 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ قوضت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول آمالا في خفض أسعار الفائدة.

وقال نيكولاس فرابيل من مؤسسة "إيه.بي.سي ريفايناري" إن التركيز ينصب نوعا ما على ما إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من شأنها جعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتوقف أو يرفع أسعار الفائدة. لذلك أعتقد أن تحركات الأسواق طفيفة قبيل هذه البيانات".

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى وسجل أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة مما قلل جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.12 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 845.60 دولار.

وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 967.85 دولار للأونصة، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى منذ 2018.