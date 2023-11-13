وأشارت بيانات رسمية عن وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بلغت قيمة واردات الصين من إفريقيا 53 مليار دولار، بانخفاض 12.4 بالمئة على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى إفريقيا 87.9 مليار دولار، بزيادة 15.4 بالمئة على أساس سنوي.

وقد وقّعت الصين عقودًا جديدة لمقاولة مشروعات في إفريقيا بقيمة 28.4 مليار دولار أميركي، بارتفاع نسبته 7.64 بالمئة على أساس سنوي، في حين أنجزت أعمال بقيمة 16.5 مليار دولار ، بانخفاض نسبته 10 بالمئة على أساس سنوي.

ووضحت البيانات أن الصين قامت بضخ استثمارات بقيمة 1.82 مليار دولار في كافة القطاعات الاقتصادية في إفريقيا، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، بزيادة 4.4 بالمئة على أساس سنوي.