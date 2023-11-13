ولم يسجل نيكي سوى نسبة ارتفاع طفيفة عند الإغلاق بلغت 0.05 بالمئة عند 32585.11 نقطة بعد أن حقق ارتفاعا وصل إلى واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة، مقتفيا أثر أداء قوي عند الإغلاق في وول ستريت في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

كما استقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 2336.62 نقطة.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق في اليابان بعد أن سجل المؤشر ناسداك المجمع في الولايات المتحدة المدرجة عليه شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا، الجمعة، أكبر نسبة ارتفاع في يوم واحد منذ 26 مايو.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 1.74 بالمئة وسهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.53 بالمئة.

لكن سهم شيسيدو هوى 14.33 بالمئة ليشكل بذلك أكبر ضغط على المؤشر نيكي بعد أن خفضت شركة تصنيع مستحضرات التجميل توقعاتها للأرباح السنوية.

كما تخلى سهم شركة فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو عن مكاسب مبكرة ليغلق على انخفاض نسبته 0.25 بالمئة.