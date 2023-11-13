وقالت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إيراداتها في الربع الثالث ارتفعت بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار درهم (702 مليون دولار) مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو القوي في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة.

وعلى مدى التسعة أشهر الأولى من العام، قفزت أرباح الشركة الصافية بنسبة 162 بالمئة لتصل إلى حوالي 1.67 مليار درهم (455 مليون دولار)، أي ما يعادل 0.23 درهم إماراتي (0.06 دولار) للسهم الواحد. وزادت إيرادات الشركة في نفس الفترة إلى حوالي 7 مليارات درهم (1.927 مليار دولار) بزيادة قدرها 49 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وقالت أدنوك للإمداد والخدمات إن "هذه النتائج القوية تستند إلى الأداء العالي لأسواق الشحن البحري ومنصات الإسناد البحرية، بالإضافة إلى التحسينات المستهدفة في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف".

وأكدت الشركة التزامها بتحقيق عوائد مجزية لمساهميها من خلال توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 239 مليون درهم إماراتي (65 مليون دولار) عن الربع الثاني من عام 2023.

يذكر أن أدنوك للإمداد والخدمات، ومقرها أبوظبي، تعمل في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة، وهي إحدى الشركات التابعة لـ "أدنوك"، وتم إدراجها في بورصة أبوظبي في يونيو 2023.