وذكرت الشركة في بيان، أن الطرح يشمل حوالي 624.750 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر.

وبحسب البيان فإن فترة الاكتتاب ستبدأ يوم 21 نوفمبر وحتى يوم 28 من نفس الشهر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين.

ومن المتوقع إتمام عملية الإدراج وبدء التداول في سوق دبي خلال شهر ديسمبر المقبل، وفق ما جاء في البيان.