وفي وقت يتجه فيه الكثير من دول العالم، لدرس إمكانية التحوّل إلى نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع بدلاً من خمسة أيام، تشهد الهند جدلاً ساخناً، عنوانه "عدد ساعات العمل الأسبوعية" التي يجب اعتمادها في البلاد، حيث تنقسم الآراء بين معكسريْن، الأول يطالب بإبقاء الوضع كما هو عليه قرب معدّل 47 ساعة عمل أسبوعياً، في حين يطالب المعسكر الثاني، برفع عدد ساعات العمل إلى 70 ساعة أسبوعياً.

وانطلقت شرارة هذا الجدل في نهاية شهر أكتوبر 2023، عندما أدلى الملياردير الهندي نارايانا مورثي، مؤسس شركة Infosys للبرمجيات، بتصريحات أعلن من خلالها أن إنتاجية العمل في الهند هي واحدة من أدنى المعدلات في العالم، داعياً الشباب للعمل 70 ساعة في الأسبوع، وعدم تبنيهم لعادات غير مرغوب فيها من الغرب.

ورغم مضي أكثر من 15 يوماً على تصريحات مورثي، لا يزال الجدل دائراً في الهند، حول ما قاله ملياردير التكنولوجيا، خصوصاً مع تبني عدد من رجال الأعمال الهنود لطرح مورثي، واعتبارهم أن تحقيق التوازن بين العمل والحياة، هو مفهوم "غربي للغاية"، وأنه يجب على الشباب أن يقضوا ساعات أطول في العمل لمساعدة الهند على تحقيق "العظمة الاقتصادية".

في الطرف الآخر لجأ المعسكر الرافض لفكرة رفع عدد ساعات العمل في الهند، إلى وسائل التواصل التواصل الاجتماعي للتعبير عن الاستياء من تعليقات ملياردير التكنولوجيا نارايانا مورثي، واعتبر الكثير من العمال أن مورثي يريد أن يتسبب في "موت" الموظفين، عبر الطلب منهم العمل بمعدل 12 ساعة يومياً لمدة 6 أيام في الأسبوع، وذلك لهدف وحيد وهو ملء جيوب المليارديرات بالأموال.

رفض الاتحادات العمالية للفكرة

وفي محاولة منها لعدم تحول الأفكار التي طرحها ملياردير التكنولوجيا إلى حقيقة، أدانت الاتحادات العمالية في الهند تعليقات مورثي، قائلة إن أسبوع العمل لمدة 70 ساعة "غير قانوني"، ولا ينبغي إجبار الموظفين على العمل أكثر من 48 ساعة في الأسبوع.

والجدل الدائر حالياً في الهند حول الإنتاجية وارتباطها بعدد ساعات العمل، طرح تساؤلات حول مدى صحة الطرح القائل، بأن 70 ساعة عمل أسبوعية يمكن أن تجعل من الهند اقتصاداً عظيماً، في وقت تتجه في العديد من دول العالم إلى تخفيض عدد ساعات وأيام العمل.

نتائج عكسية لساعات العمل المفرطة

ويقول المستشار المصرفي غسان شماس، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه عندما نتحدث عن الإنتاجية، فإننا نقصد مقدار المساهمة الفردية في الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يمكن لكل فرد أن ينتجه خلال ساعة العمل، ومن المعروف أن تحسُّن الإنتاجية، له تأثير إيجابي على مختلف جوانب الاقتصاد، إلا أن الحديث عن 70 ساعة عمل أسبوعية، أي 12 ساعة عمل يومياً لمدة 6 أيام في الأسبوع هو أمر مبالغ فيه، وقاس ويؤدي إلى الإصابة بالإرهاق، مشيراً إلى أن هذه الخطوة صعبة التطبيق ولها تكاليف على الصحة والاقتصاد.

ويشرح شماس أن العالم ومنذ عشرينيات القرن الماضي، وضع قواعد نظام العمل لثماني ساعات يومياً، ولا يزال هذا هو النظام القياسي عالمياً حتى يومنا هذا، لافتاً إلى أنه علمياً يمكن لرفع عدد ساعات العمل فوق هذا المستوى بقليل، أن يلعب دوراً برفع الإنتاجية، ولكن رفعه إلى 70 ساعة هو أمر غير مقبول، لأن ساعات العمل وكثافتها المفرطة، تؤديان إلى نتائج عكسية، مما يقلل جودة العمل، فقد أثبتت الدراسات أن ساعات العمل الطويلة تضر الإنتاجية، حيث يكون العمال عرضة لارتكاب الأخطاء، ويصبحون قلقين ومرهقين، وبالتالي فإن زيادة ساعات العمل لدرجة كبيرة تخفض الإنتاجية ولا ترفعها.

التسبب بموجة بطالة

وشدد شماس على أن وقت الراحة هو عنصر لا غنى عنه كي تنمو السوق الاستهلاكية، لأن الأشخاص العاملين، يحتاجون وقتاً حراً كافياً للقيام بالأمور الروتينية وتحريك الدورة الاقتصادية، مشيراً أيضاً إلى أن الهند التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة، لديها تخمة في اليد العاملة وهي بحاجة لتشغيل أكبر عدد ممكن من هؤلاء، وبالتالي إذا قامت برفع عدد ساعات العمل فإن ذلك سيؤدي إلى ظهور موجة من العاطلين عن العمل، فعادة تقوم دول العالم بتقليل ساعات العمل، لخلق المزيد من فرص العمل، وهذا ما تفعله أوروبا التي تحدد عدد ساعات العمل الأسبوعية بـ 36 ساعة، وذلك لتقوم الشركات بتوظيف شخصيْن بدلاً من شخص واحد، في حال احتاج اتمام الأعمال لـ 70 ساعة عمل في الأسبوع.

بدورها تؤكد الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي باتريسيا جلاد في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن 70 ساعة عمل أسبوعياً لا يمكن أن تحقق العظمة للاقتصاد الهندي، فزيادة الإنتاجية لا ترتبط فقط بعدد ساعات العمل، بل هناك الكثير من العناصر الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار، كما أن رفع ساعات العمل بهذا الشكل المرهق ستكون سلبياته كبيرة جداً.



ولفتت جلاد إلى أن بيانات منظمة العمل الدولية تظهر أن الهنود يعملون حالياً بمعدل 47.7 ساعة أسبوعياً، وهو أعلى من معدل الولايات المتحدة البالغ 36.4 ساعة، والمملكة المتحدة 35.9 ساعة، وألمانيا 34.4 ساعة، والمفارقة أنه ورغم ارتفاع عدد ساعات العمل الأسبوعية في الهند مقارنة بالدول المذكورة، إلا أن البلاد دائماً ما تأتي بذيل قائمة الدول الأكثر انتاجية في العالم، ما يؤكد أن مستوى الإنتاجية لا يرتبط فقط بعدد ساعات العمل.



عوامل النمو في الإنتاجية

وتشرح جلاد أنه في الماضي، كان النمو في الإنتاجية يعتمد بشكل أساسي، على عوامل مثل استهلاك الطاقة والأدوات والتعليم، وفي الوقت الحاضر تلعب التطورات التكنولوجية والرقمنة دوراً مهماً في زيادة الإنتاجية، فزيادة مستوى الأتمتة يتيح للدول مضاعفة الإنتاج دون الحاجة إلى زيادة ساعات العمل، مؤكدةً أن التقدم الأكثر أهمية في الإنتاجية سيكون بفضل التكنولوجيا، والاستثمارات في التعليم وتعزيز رأس المال البشري، عبر أمتلاك الأفراد لمهارات وقدرات متطورة، ويمكنهم استغلال إمكاناتهم بشكل فعال، وتحقيق اتصالات ذات قيمة في سبيل زيادة الإنتاجية، وهذا ما تحتاجه الهند بالفعل.