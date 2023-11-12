بيتك البحرين هو بنك إسلامي تأسس في 2002 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لبيتك الكويتي.

وقال بيتك الكويتي، وهو أكبر بنك إسلامي في الكويت، إن هذه المعلومة ليس لها أثر مالي على المجموعة في الوقت الحالي.

ولفت "بيتك" في بيان لبورصة الكويت، أن بيت التمويل الكويتي – البحرين يُعد إحدى رخصتين مصرفتين تملكهما المجموعة في مملكة البحرين حالياً.

يُشار إلى أن مجموعة "بيتك" تمتلك نحو 99.999% من بيت التمويل الكويتي "البحرين".

يذكر أن مجموعة "بيتك" قد سجلت ربحاً في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 461.5 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار) عن فترة التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 205.7 مليون دينار (نحو 722 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 124 بالمئة.

وأسس "بيتك" في عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 1.4 مليار دينار (نحو 4.2 مليار دولار).