ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم 0.08 بالمئة.

وأشارت البيانات إلى أنه من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع هي النقل والوقود والإنارة والألبان ومنتجاتها.

ومنذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" ، بنسبة 2.21 بالمئة، ليصل الى ما مقداره 108.88 مقابل 106.53 لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات الأردنية، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع الرقم القياسي في الأشهر العشرة من هذا العام، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 7.85 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 6.24 بالمئة، والثقافة والترفيه بنسبة 5.51 بالمئة، والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 4.95 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 4.58 بالمئة.