وناقش مسؤولون من الخطوط الجوية التركية خلال الاجتماع الذي عقد في إسطنبول شراء 75 طائرة عريضة البدن من طراز إيه350-900 و15 طائرة عريضة البدن من طراز إيه350-1000، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

كما بحثوا شراء 250 طائرة ضيقة البدن من طراز إيه321 نيو وخمس طائرات شحن من طراز إيه350إف، بالإضافة إلى 10 طائرات من طراز إيه350-900 تم الاتفاق على شروطها بالفعل.

وفي مايو، قال رئيس الخطوط الجوية التركية أحمد بولات إن الشركة تعتزم طلب ما مجموعه 600 طائرة جديدة في يونيو وسيتم تسليمها في غضون 10 سنوات.

وتوقع نموا بـ 7.4 بالمئة في الأعوام العشرة المقبلة، وهي نسبة متواضعة مقارنة بمعدل النمو في العشرين سنة الماضية، وذلك بهدف نقل 170 مليون مسافر وزيادة أسطول الشركة حتى يصبح أسطولاً عملاقاً يضم 810 طائرات".