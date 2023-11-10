وقال المتحدث أجوري نجيلالي في بيان، إن تينوبو الذي كان يتحدث في القمة السعودية الإفريقية في الرياض، وعد المستثمرين "بإحدى أعلى عوائد الاستثمار في العالم".

ودعا تينوبو إلى التعاون في التصدي للمسلحين المتطرفين، بما في ذلك جماعة بوكو حرام، والتحديات الأمنية الأخرى في الدولة الأكثر سكانا في إفريقيا.

ونقل عن تينوبو قوله "نيجيريا والسعودية تتمتعان دائما بعلاقة خاصة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وخلال العقود الستة الماضية، شهد تعاوننا الثنائي تنوعا ليشمل عددا من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

ووقع البلدان أمس الخميس مذكرة تفاهم للتعاون في صناعة النفط والغاز، بما يحقق مزيدا من تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وتسعى نيجيريا إلى تعزيز الاستثمارات لإنعاش اقتصاد يعاني من تضخم مرتفع ونقص في العملات الأجنبية وانعدام للأمن على نطاق واسع وسرقة للنفط الخام.

وقال تينوبو إن الحكومة تعكف على تنفيذ أجرأ إصلاحات منذ عقود، حيث ألغت دعما للوقود ووحّدت أسعار الصرف المتعددة في البلاد ضمن إجراءات "تستهدف تحسين سلاسة ممارسة الأعمال".