وبدأت عمليات السحب من احتياطيات الغاز خلال الأسبوع الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ شهر أبريل الماضي، بحسب بيانات البنية التحتية الأوروبية للغاز.

وذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرغ أن وتيرة السحب من الاحتياطيات قد تتسارع في أجزاء من القارة العجوز، وخاصة المناطق التي تشهد تراجعات ملحوظة في درجات الحرارة.

وبحسب التقرير، فإن عمليات السحب خفيفة في الوقت الراهن من مخزونات ممتلئة بنسبة قياسية تبلغ 99 بالمئة.

كما أشار التقرير إلى أن أسعار الغاز قد انخفضت وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية.

وعانت القارة العجوز من أزمة حادة في الطاقة خلال العام الماضي بسبب توقف إمدادات الغاز من روسيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا، فضلا عن تلف خطي "نورد ستريم" لنقل الغاز الروسي.

وتمكنت أوروبا من تخزين كميات قياسية من الغاز استعدادا لفصل الشتاء القادم.

وسيخدم الوقود المخزن المستهلكين عندما يرتفع الطلب أثناء فترات البرد أو حدوث انقطاع مرة أخرى لإمدادات القارة الحالية.

ومع ذلك، تظل أوروبا عرضة للتغيرات في التدفقات العالمية بعد فقدان إمدادات خطوط الأنابيب الرئيسية من روسيا.

وانخفضت أسعار الغاز في مؤشر "تي تي إف" الأوروبي بنسبة 3.5 بالمئة لتصل إلى 46.45 يورو للميغاواط/ساعة بحلول الساعة 10:03 صباحًا في أمستردام.