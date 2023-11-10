وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 128.88 نقطة أو 0.38 بالمئة عند الفتح إلى 34020.82 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 16.80 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 4364.15، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 49.74 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 13571.19 نقطة.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ونظيرتها لأجل 30 عامًا بنحو 5 نقاط أساس. وفي اليوم السابق، قفزت العوائد بأكثر من 10 نقاط أساس، بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي "ليس واثقًا" من أنه فعل ما يكفي في معركته ضد التضخم. كما أدى مزاد سندات الخزانة الذي شهد ضعف الطلب إلى رفع العائدات الخميس.

قال كيفن سيمبسون، مؤسس شركة Capital Wealth Planning وكبير مسؤولي الاستثمار، لـ CNBC الخميس: "إن سوق السندات عادة ما تكون أكثر ذكاءً من سوق الأسهم عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بأسعار الفائدة".

وقال إنه يدير محافظه الاستثمارية في ظل التوقعات بأن معدلات الفائدة ستظل "مرتفعة لفترة أطول".

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8 بالمئة الخميس منهيا أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2021. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.9 بالمئة، منهيًا سلسلة من المكاسب استمرت تسعة أيام - وهي أيضًا أطول سلسلة مكاسب له منذ عامين. وانخفض مؤشر داو جونز المكون من أكبر 30 شركة بنسبة 0.7 بالمئة.