تأثير الذكاء الاصطناعي على السوق العقارية قد يكون ذا أهمية كبيرة، ذلك أنه يمكن أن يسهم في توفير تحليلات دقيقة وتوقعات فعّالة لأسعار العقارات.. وتبزغ في هذا السياق بعض الطرق الأساسية التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في مساعدة الكثيرين من خلالها في اختيار السكن:

تحليل البيانات الكبيرة: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات العقارية من مصادر متعددة مثل المبيعات السابقة والاتجاهات السوقية . يستخدم النماذج الذكية لفحص العوامل التي تؤثر على أسعار العقارات، مثل الموقع، والبنية التحتية، والخدمات المحيطة .

. . توقعات الأسعار: بناء نماذج تنبؤ تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوقع حركات السوق العقارية في المستقبل . يعتمد ذلك على معالجة اللغة الطبيعية وتحليل الصور لفهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على أسعار العقارات .

. . تحليل الاتجاهات والأنماط: يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات التاريخية والأنماط في السوق العقارية . ويمكنه اكتشاف تطورات معينة أو أحداث قد تؤثر على الأسعار في المستقبل.

. ويمكنه اكتشاف تطورات معينة أو أحداث قد تؤثر على الأسعار في المستقبل. تقديم توصيات شخصية: بناءً على تحليل البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم توصيات شخصية للمستخدمين بناءً على احتياجاتهم ومتطلباتهم.

توفير معلومات محلية: يقوم الذكاء الاصطناعي بتوفير معلومات دقيقة حول المجتمعات المحلية، مثل معدلات الجريمة، وجودة المدارس، والخدمات العامة، وغيرها

تسهيل عمليات البحث: يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تسهيل عمليات البحث عن العقارات المناسبة بناءً على معايير مختلفة، مما يوفر الوقت والجهد .

. تحسين قرارات الاستثمار: يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المستثمرين عبر تقديم تحليلات متقدمة حول فرص الاستثمار في العقارات .

وعلى الرغم من فوائد الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، ينصح الخبراء أن يتم استخدامه بعناية وتحليل النتائج بدقة، ذلك أن النتائج تعتمد على البيانات المستخدمة وجودتها، وقد تكون التوقعات غير دقيقة في بعض الحالات. علاوة على بعض التحديات والاعتبارات الأخلاقية.

التحليلات التنبؤية

وفي تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يتحدث المستشار الأكاديمي في جامعة "سان خوسيه" الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، عن "التحليلات التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي"، إذ يكمن حجر الزاوية في تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العقارات في قدرته على تقديم تحليلات تنبؤية دقيقة.

من خلال الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يتم تحليل كمية هائلة من البيانات بدقة، بما في ذلك أسعار العقارات التاريخية، وديناميكيات السوق، والمؤشرات الاقتصادية، وحتى العوامل الاجتماعية والثقافية.

تعمل مثل هذه التحليلات على تمكين مختلف أصحاب المصلحة في مجال العقارات، بما في ذلك المشترين والبائعين والمستثمرين، من اتخاذ قرارات مدعومة بالحكمة المستندة إلى البيانات.

بالنسبة لمشتري المنازل المحتملين، يعمل الذكاء الاصطناعي كمستشار موثوق به في قرارات التوقيت والموقع.

ومن خلال التدقيق في البيانات التاريخية واتجاهات السوق، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد اللحظات المثالية لإجراء عمليات الاستحواذ على العقارات، مما يسمح للمشترين بتحسين استثماراتهم.

علاوة على ذلك، يقدم الذكاء الاصطناعي رؤى حول القيمة المستقبلية للعقار، مما يساعد المشترين في قياس ما إذا كان الاستثمار يتوافق مع أهدافهم المالية طويلة المدى.

توقعات أسعار العقارات

ويضيف بانافع: أصبحت التنبؤات بأسعار العقارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي دقيقة بشكل متزايد. وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار عوامل متعددة الأوجه، مثل موقع العقار وحجمه وعمره والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

ومن خلال دمج نقاط البيانات هذه، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يزود المشترين المحتملين بمجموعة من أسعار العقارات المتوقعة، مما يمكنهم من تقييم جدوى الاستثمار على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، يساعد الذكاء الاصطناعي في تقييم ما إذا كان سعر العقار مناسبًا أم لا في السوق الحالية. هذه المعلومات لا تقدر بثمن بالنسبة للمشترين الذين يتطلعون إلى التفاوض على الأسعار أو تقديم عروض مستنيرة.

ويستفيد البائعون أيضًا من الذكاء الاصطناعي، الذي يساعدهم على تحديد أسعار واقعية تتناسب مع ظروف السوق الحالية، وبالتالي زيادة احتمالية البيع الناجح.

توصيات الملكية الشخصية

علاوة على ذلك، يسهم الذكاء الاصطناعي في توفير تجربة بحث عن العقارات أكثر تخصيصًا وكفاءة من خلال تقديم توصيات خاصة بالعقارات. من خلال أخذ تفضيلات المشتري في الاعتبار، مثل الموقع والميزانية وحجم العقار والأسلوب، يقترح الذكاء الاصطناعي خصائص تتوافق مع معاييره المحددة. يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية البحث عن العقارات، مما يوفر الوقت والجهد للمشترين مع ضمان توافقهم مع متطلباتهم الفريدة.

ويشير المستشار الأكاديمي في جامعة "سان خوسيه" الحكومية في كاليفورنيا في الوقت نفسه إلى أن أنظمة التوصية بالذكاء الاصطناعي تتمتع بالقدرة على تعريف المشترين بالعقارات التي ربما لم يفكروا فيها بطريقة أخرى، مما يؤدي إلى توسيع خياراتهم وربما يقودهم إلى الجواهر الخفية التي تلبي احتياجاتهم بشكل جيد للغاية.

التحديات والاعتبارات الأخلاقية

على الجانب الآخر، فإنه في حين يقدم الذكاء الاصطناعي فوائد هائلة لسوق العقارات، إلا أنه لا يخلو من التحديات والاعتبارات الأخلاقية. يتعين معالجة مشكلات مثل المخاوف المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات والتحيز المحتمل في خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب لضمان الاستخدام المسؤول والعادل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي داخل الصناعة. علاوة على ذلك، مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، من الضروري تثقيف المتخصصين في مجال العقارات والمستهلكين حول مزايا الذكاء الاصطناعي وقيوده، بحسب بانافع.

ويلخص المستشار الأكاديمي في جامعة "سان خوسيه" الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، رؤيته في النقاط التالية: