ستمتلك "أدنوك للحفر" حصة تبلغ 51 بالمئة من الشراكة، بينما ستمتلك "ألفا ظبي القابضة" حصة 49 بالمئة منها، وستتولى شركة "لونيت كابيتال ليميتد" دعم هذه الشراكة الاستراتيجية في مجال إدارة الأصول، بحسب بيان الجمعة.

ستكون الشراكة خاضعة للسيطرة المشتركة من جانب كل من "أدنوك للحفر" و"ألفا ظبي"، وستركز على الاستثمار عالمياً في الشركات التي تحقق قيمة مضافة ضمن سلسلة القيمة لقطاعي خدمات حقول النفط والطاقة.

وستسهم الشراكة في تطوير وتوسيع نطاق خدمات الحفر المتكاملة وخدمات حقول النفط التي تقدمها "أدنوك للحفر" بالإضافة إلى تعزيز كفاءاتها التشغيلية وذلك بالاستفادة من منظومتها التكنولوجية القابلة للتطوير.

وبحسب البيان، ستحدد الشراكة مجموعة من الصفقات المحتملة القابلة للتنفيذ التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة لكلا المُساهِمَين.