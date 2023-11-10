وحاول المتظاهرون إغلاق مدخل مصنع الشركة .

هذا وقد شارك في المظاهرة مجموعة من النقابيين في مجال الصحة والتعليم والضيافة.

وقال أحد المنظمين إن أكثر من 400 نقابي يشاركون في الاحتجاج بالموقع، الذي يزعمون أنه يوفر مكونات للطائرات العسكرية المستخدمة في قصف غزة.

كما خرج مئات الأشخاص في مسيرة أمام مصنع بوينغ للطائرات في مقاطعة كينغ بالولايات المتحدة، تنديدا بالدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

وفي سانت تشارلز بولاية ميزوري، احتشد حوالي 75 من المؤيدين الفلسطينيين لإغلاق مداخل مصنع آخر لبوينغ.

من جانب آخر، أصدر ائتلاف يضم أكثر من 30 نقابة عمالية فلسطينية نداءً عاجلاً للمنظمات العمالية في جميع أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك إجراءات مباشرة لوقف تسليم الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي.

واستجابة لهذا النداء، قام أكثر من 100 عضو من ائتلاف "العمال من أجل فلسطين حرة" في المملكة المتحدة، بتشكيل حصار بشري أمام مصنع أسلحة في كينت مملوك لشركة إنسترو بريسيجن (Instro Precision)، وهي شركة تابعة لشركة إلبايت سيستمز (Elbit Systems)، إحدى أكبر شركات تصنيع الأسلحة في إسرائيل.