وتقدم المؤشر الرئيسي لدبي واحدا بالمئة مدعوما بارتفاع سهم إعمار العقارية 4.4 بالمئة وسهم إعمار للتطوير 3.9 بالمئة.

وأعلنت إعمار العقارية ووحدة الإنشاءات التابعة لها عن زيادة 42 بالمئة و43 بالمئة على الترتيب في أرباحهما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بفضل ارتفاع مبيعات التجزئة وزيادة الطلب على العقارات.

وقال أحمد نجم رئيس أبحاث السوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.إس دوت كوم لوكالة رويترز: "ساعدت أرباح الشركات القوية مؤشر دبي الرئيسي على الخروج من تصحيحات الأسعار التي استمرت يومين متتاليين... ومع ذلك، قد تستمر السوق في رؤية بعض المخاطر على الرغم من انتعاشها".

وسجل مؤشرا دبي وأبوظبي مكاسب أسبوعية بنسبتي واحد بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب، وفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة مدعوما بقفزة 4.9 بالمئة لسهم أدنوك للتوزيع في حين صعد سهم ألفا ظبي القابضة المملوكة للشركة العالمية القابضة بنسبة 4.3 بالمئة.

وسجلت شركة أدنوك للتوزيع نموا بلغ تسعة بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث إلى 835 مليون درهم (227.34 مليون دولار)، متجاوزة توقعات السوق.

وسعرت شركة إنفستكورب القابضة لإدارة الأصول البديلة الطرح العام الأولي لوحدتها الاستثمارية عند 2.30 درهم للسهم (0.6262 دولار) مما يجعل تقييمها عند 5.04 مليار درهم.

وقفزت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الجمعة وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام برنت واحدا بالمئة أو 0.83 دولار إلى 80.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 1117 بتوقيت غرينتش.