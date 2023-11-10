وقالت الهيئة إنه برغم تضاعف تكاليف التمويل، ارتفعت أرباحها الصافية بنحو 6.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، محققة مستوى قياسي عند حوالي 3.4 مليار درهم (حوالي 925 مليون دولار)، مع تسجيلها إيرادات فصلية قياسية.

وقالت "ديوا"، إن إيراداتها المجمعة في الربع الثالث ارتفعت إلى 9.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.2 بالمئة، وهو ما أرجعته بشكل أساسي إلى "زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة الإيرادات من محفظة أصول الهيئة الأخرى".

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "حققت الهيئة أعلى نسبة نمو في الإيرادات ربع السنوية، والأرباح التشغيلية، والأرباح قبل الاستقطاعات، وصافي الأرباح في تاريخها، مع نمو قياسي في الأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 9.9 بالمئة".

وأضاف: "حققنا في هذا الفصل أرقاماً قياسية في تاريخ الهيئة تشمل ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 8.8 بالمئة ووصول القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء إلى 15.1 غيغاوات، تشكل مصادر الطاقة المتجددة نسبة 17 بالمئة منها، وارتفاع الطلب الذروي على الكهرباء إلى 10.4 غيغاوات، ووصول عدد متعاملي الهيئة إلى أكثر من 1.2 مليون متعامل".

وعلى مدى التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 22.2 مليار درهم، بزيادة 7.4 بالمئة، لكن أرباحها الصافية انخفضت بنحو 5 بالمئة إلى حوالي 6.1 مليار درهم.

وجاءت زيادة الإيرادات في الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الطلب على الكهرباء بنسبة 6.4 بالمئة، ونمو الطلب على المياه بنسبة 5.7 بالمئة، ونمو إيرادات خدمات التبريد بنسبة 9.5 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإنتاج 4.771 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة، بزيادة قدرها 34.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان الشركة.

وقال الطاير إن استثمارات الهيئة في البنية التحتية تزيد على 215 مليار درهم. وأضاف أن الهيئة يمكنها تغطية التزاماتها فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح المقرر توزيعها للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2023 من أرباح الربع الثالث فقط.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح في هيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم، على مدى السنوات الخمس الأولى، اعتباراً من أكتوبر 2022، حيث يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.

وبتاريخ 26 أكتوبر 2023، قامت الهيئة بتوزيع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم للمساهمين عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2023. ومن المتوقع توزيع الدفعة التالية من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2023 خلال شهر أبريل 2024.