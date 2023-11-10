وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير عن الربع الثاني، حسب وكالة بلومبرغ، إذ سجل اقتصاد المملكة المتحدة نموا صفريا على أساس فصلي.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قد توقعوا تراجعًا بنسبة 0.1 بالمئة.

وكان اقتصاد بريطانيا قد حقق نموا في شهر سبتمبر وحده بواقع بنسبة 0.2 بالمئة.

وكان "بنك إنجلترا" قد توقع حدوث ربع الركود، متوقعًا ألا يسجل الاقتصاد أي نمو على الإطلاق العام المقبل.

وتراجع الإنفاق الاستهلاكي واستثمار رجال الأعمال والإنفاق الحكومي في الربع الثالث، مما ترك الاقتصاد مدعوما بأداء تجاري أفضل.