وأنهى نيكي جلسة اليوم منخفضا 0.24 بالمئة إلى 32568.11 نقطة، لكنه بعيد عن المستوى المتدني الذي بلغه في التعاملات المبكرة عندما انخفض بما يصل إلى 1.22 بالمئة.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.07 بالمئة.

لكن كلا المؤشرين سجلا ارتفاعا هذا الأسبوع، إذ زاد نيكي 1.94 بالمئة وصعد توبكس 0.62 بالمئة.

كان باول قد قال الليلة الماضية إنه وزملاؤه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي "غير واثقين" من أن السياسة لا تزال مشددة بما يكفي لكبح التضخم، وهو ما ساعد على ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بما يصل إلى 13 نقطة أساس لتبلغ 4.654 بالمئة.