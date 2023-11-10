وتراجع الطلب العالمي على السفر منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ونفذت إسرائيل بعدها ضربات جوية وعمليات برية على قطاع غزة.

وقال أوليفييه بونتي، نائب رئيس قسم التحليلات في فوروارد كيز، "هذه الحرب مأساة إنسانية كارثية ومفجعة نشهدها جميعا يوميا على شاشات التلفزيون... هذا من شأنه أن يجعل الناس يعزفون عن السفر إلى المنطقة، كما أنه يؤثر على ثقة العملاء في السفر إلى أماكن أخرى".

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية من الأميركتين 10 بالمئة في الأسابيع الثلاثة التي تلت السابع من أكتوبر ، مقارنة بعدد التذاكر الصادرة قبل ثلاثة أسابيع من الهجوم، وفقا لبيانات تذاكر الطيران من فوروارد كيز.

كما تراجعت حركة السفر في الشرق الأوسط مع انخفاض تذاكر الطيران الدولية الصادرة في المنطقة 9 بالمئة في الفترة نفسها.

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية للسفر إلى المنطقة 26 بالمئة في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الهجوم.

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية 5 بالمئة في المتوسط عبر المناطق، مما أثر على التعافي في حركة السفر عالميا بعد الجائحة.

وقال بونتي إن الحجوزات قبل يوم واحد من الهجوم أظهرت أن السفر الجوي العالمي في الربع الأخير من العام سيتعافى بنسبة 95 بالمئة مقارنة مع مستويات 2019، لكن اعتبارا من أواخر أكتوبر انخفضت التوقعات إلى 88 بالمئة.