وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي أرباح الفترة إلى ارتفاع الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء على الرغم من زيادة تكاليف الفائدة.

وأضافت الشركة أنها كانت قد قامت في الربع الثالث من 2022، بإجراء تغيير في التقدير المحاسبي للعمر الإنتاجي للأصول ما نتج عنه خفض في تكاليف الاستهلاك لفترة التسعة أشهر من 2022 والتي تم تطبيقها بالكامل بأثر رجعي في البيانات المالية للربع الثالث من عام 2022.

وباستثناء تأثير هذا التغيير، ارتفع صافي الربح للربع الثالث من 2023 بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 4.5 بالمئة إلى 8.93 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 8.13 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وعزت الشركة النمو في الإيرادات إلى نمو كميات الوقود المباعة وتحقيق مساهمة أكبر من أعمال تجزئة غير الوقود والاستحواذ على حصة 50 بالمئة من توتال انيرجز – مصر، والتي قوبلت جزئيًّا بانخفاض أسعار البيع (نتيجة لانخفاض أسعار النفط).

وفيما يتعلق بنتائج التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع صافي ارتفعت أرباح "أدنوك للتوزيع"، بنسبة 17.4 بالمئة إلى 1.92 مليار درهم، مقارنة بأرباح 2.33 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وجاء التراجع بسبب انخفاض الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء؛ وباستثناء تأثير تغييرات المخزون، كان صافي الربح مستقرًّا بشكل عام على الرغم من ارتفاع تكاليف الفائدة.

كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 4.8 بالمئة إلى 25.1 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 23.9 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وقالت الشركة أن هذا الارتفاع جاء على الرغم من انخفاض أسعار البيع نتيجة لانخفاض أسعار النفط؛ ويعزى ذلك إلى نمو كميات الوقود المباعة وتحقيق مساهمة أكبر من أعمال تجزئة غير الوقود والاستحواذ على حصة 50 بالمئة من توتال انيرجز – مصر.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، قامت الشركة بافتتاح 28 محطة خدمة جديدة، وتتوقع مواصلة توسعة شبكة محطاتها في الربع الأخير من العام، وتخطط لافتتاح ما بين 25 إلى 35 محطة جديدة خلال عام 2023.

وفي مصر، استحوذت أدنوك للتوزيع مؤخرا على حصة 50 بالمئة من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، وافتتحت الشركة أولى ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك في القاهرة.

وتخطط لافتتاح المزيد من محطات الخدمة في جميع أنحاء مصر بنهاية العام.