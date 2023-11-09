وأوضحت الوكالة في تصريحات نشرتها عن داني نافيه، الرئيس التنفيذي للسندات الإسرائيلية "إزرائيل بوندس" قوله إن إسرائيل باعت سندات بقيمة مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف أن رقم السندات المباعة البالغة مليار دولار يعتبر قياسيا، إذ أن الولايات المتحدة وكيانات في داخلها هي من قامت بشراء السندات.

وتعتبر "إزرائيل بوندس" جزءا من شركة تطوير الوساطة الإسرائيلية ومقرها نيويورك، وتأسست عام 1951 من قبل رئيس الوزراء السابق ديفيد بن غوريون.

وبالإضافة إلى السندات الإسرائيلية، أصدرت الحكومة إصدارات خاصة منذ بدء الحرب؛ إذ باعت أدوات دين بقيمة 1.9 مليار دولار مدتها ثلاث سنوات بفائدة 5 بالمئة عبر مجموعة "غولدمان ساكس"، بحسب بلومبرغ.

كما أصدرت إسرائيل 800 مليون دولار من أدوات الدين لأجل ثماني سنوات، أدار بيعها جولدمان ساكس كذلك بنسبة فائدة 6.5 بالمئة.

بذلك، يصل إجمالي بيع السندات وأدوات الدين الأخرى من جانب إسرائيل 3.7 مليارات دولار، منذ بدء الحرب على غزة.