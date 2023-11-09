وذكرت رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكيور) في وقت سابق، أن إغلاق تركيا لخط الأنابيب الرابط بينها وبين العراق في مارس، جعل العراق وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط، يخسرون كلهم إجمالي سبعة مليارات دولار من عائدات التصدير.

وأضافت (دي.إن.أو) أن أعضاء ابيكيور الستة، وهي واحدة منهم، لن يستأنفوا التصدير عبر خط الأنابيب حتى "يتضح كيف سيحصلون على مستحقاتهم التعاقدية من النفط الذي بيع وسُلم بالفعل للتصدير وعن المبيعات المستقبلية لتصدير هذا النفط".

وقالت الشركة، إن الديون المتراكمة على حكومة إقليم كردستان والمستحقة لها عن مبيعات نفط سابقة في عامي 2022 و2023، تجاوزت 300 مليون دولار.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب في شمال العراق لتصدير النفط، بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في مارس، في قضية تحكيم أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.

ولا تزال المفاوضات بشأن استئناف التدفقات مستمرة.