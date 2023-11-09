ويهدف هذا التجمع، الذي تنظمه الرئاسة الفرنسية على خطى مع مؤتمرات قمة أخرى عُقدت تحت شعار "كوكب واحد" في السنوات الأخيرة، إلى تبادل النتائج والتوقعات التي توصل إليها المجتمع الدولي بشأن ذوبان الجليد، واقتراح توصيات للحكومات لتحسين حماية الأنهر الجليدية والمناطق القطبية.

وأشارت عالمة المناخ القديم، فاليري ماسون-دلموت، إلى أن "الأبحاث المتعلقة بالغلاف الجليدي تقدمت كثيراً في العقود الأخيرة"، مضيفة أن مصطلح "الغلاف الجليدي"، الذي يشير إلى كل الجليد الموجود على الأرض (الجليد البحري، والأنهر الجليدية، والجبال الجليدية، والتربة الصقيعية)، ظهر في قرار اتخذه مؤتمر الأطراف العام الماضي "لأول مرة".

وقال زميلها جان جوزيل "من الواضح أننا بحاجة إلى الدعم".

وقال السفير الفرنسي لقضايا القطبين والمحيطات، أوليفييه بوافر دارفور، إن "الأبحاث القطبية تحتاج إلى موارد، وهي غير كافية على الإطلاق".

وأضاف "نحن بحاجة حقاً إلى توعية جميع القادة بأن هذا الفضاء هش"، مشدداً على ضرورة ضمان وصول إلى العلماء إلى هذه المناطق لفهم تداعيات الاحترار المناخي على الغلاف الجليدي بشكل أفضل.

وتجمع القمة علماء وباحثين وسياسيين من حوالى أربعين دولة ومنطقة جليدية وقطبية حتى الجمعة.

وهي تُعقد بالتزامن مع منتدى باريس للسلام الذي يُنظَّم يومي الجمعة والسبت.

والهدف المعلن من هذه القمة، إقامة تعاون دولي في دراسة تداعيات الاحترار على الأنهار الجليدية والقطبين، وكذلك في منع وتكييف السياسات المناخية في مواجهة التآكل المتسارع للغلاف الجليدي.

وأشار رئيس منتدى باريس للسلام، أنخيل غوريا، الذي حضر الافتتاح، إلى أن القطبين والغلاف الجليدي "تتأثر" بالتوترات الجيوسياسية" التي "تمثل الحدود الجديدة للتعددية".

وفي نهاية اجتماعات العلماء المخصصة لإعداد التوصيات السياسية، صدر نداء عام يتضمن ستة إجراءات، يدعو بشكل خاص الحكومات إلى "الحد بشكل قوي وسريع" من انبعاثات غازات الدفيئة لتحقيق أهداف اتفاق باريس الرامية لحصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين أو حتى 1,5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية.

كما طلب المشاركون في الاجتماعات من السلطات دعم "المبادرات والبعثات العلمية الدولية"، التي تهدف إلى "تحسين المعرفة بالغلاف الجليدي"، مشددين على أهمية التعاون الدولي في مراقبة الغلاف الجليدي، للحصول على بيانات مستمرة وكاملة.

وسيُقدّم أول تقرير علمي دولي عن الغلاف الجليدي إلى الزعماء السياسيين في نهاية القمة، ومن المقرر أن يكشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن إعلان خاص بالقمة، الجمعة.