ويعود هذا النمو إلى إقبال مختلف الشرائح السكانية على طلب الوحدات السكنية، إضافةً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال مبادراتها الاستباقية الهادفة إلى تعزيز التوسع في القطاع العقاري.

العقارات السكنية والتجارية في أبوظبي

بحسب التقرير، سجلت سوق العقارات في أبوظبي تسليم ألف وحدة سكنية في الربع الثالث من عام 2023، وهي مُوزعة على مختلف مناطق المجمعات السكنية، خاصة في منطقة شاطئ الراحة.

وسجلت هذه الفترة إطلاق مجموعة من المشاريع الرئيسية، ومن المنتظر إنشاء عدة مشاريع مستقبلاً تشمل مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى متعددة الاستخدامات في مرحلة التخطيط أو التصميم حالياً، ومن المتوقع الإعلان عنها رسمياً خلال الأشهر الستة المقبلة.

وسجلت سوق الإيجار معدلات نمو سنوية بلغت حوالي 3 بالمئة و4 بالمئة للشقق والفلل على التوالي، في حين سجل متوسط أسعار إيجار الشقق نمواً هامشياً خلال هذا الربع من العام.

من جهتها، سجلت مشاريع التطوير العقاري الفاخرة والراقية زيادات ملحوظة تراوحت بين 4 بالمئة و6 بالمئة.

وقد وصلت هذه المعدلات إلى ما يقرب من 10 بالمئة كمعدل سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما عن أسعار إيجار الشقق ذات الجودة المنخفضة، وخاصةً في جزيرة أبوظبي، فهي مستقرة على أساس ربع سنوي مع زيادات هامشية سنوياً.

وقد لوحظ أن الطلب على الفلل مستمر نحو الصعود بقوة، خاصة في المجمعات الجديدة.

علاوة على ذلك، شهدت أسعار إيجارات المكاتب قفزة بنسبة 6 بالمئة خلال هذا الربع وبنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى قلة المساحات المكتبية والإدارية الفاخرة المتاحة في السوق مع ازدياد الطلب عليها بقوة من الشركات المتوسعة، إضافةً إلى المبادرات الحكومية الاستباقية الهادفة إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

وبلغت صفقات بيع الوحدات العقارية التي تحققت خلال الربع الثالث من 2023 إجمالاً 4,160 صفقة.

ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة في حجم المبيعات التي تحققت في سوق العقارات في أبوظبي، حيث يعادل زيادة بنسبة 32 بالمئة مقارنة بمبيعات الربع السابق من العام ذاته، وزيادة هائلة بنسبة 102 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصلت أسعار بيع الشقق استقرارها نسبياً خلال الربع الثالث من عام 2023.

ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار بيع الفلل زيادة بسيطة بنسبة 1 بالمئة على أساس ربع سنوي وزيادة سنوية بنسبة 3 بالمئة.

واستمر ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية على الخارطة المتاحة للبيع، وبخاصة الوحدات الفاخرة، التي كان الإقبال الأكبر عليها من المستثمرين الأجانب.

العقارات السكنية والتجارية في دبي

على الرغم من التقلبات المستمرة التي تساور العالم بشأن التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات المناخية والصراعات والتقدم التكنولوجي، يستعد سوق العقارات في دبي لتحقيق نهاية قوية لعام 2023.

وفي دبي، تشير الأرقام المسجلة لدى شركة أستيكو، إلى تسليم ما يقارب 6250 وحدة سكنية في الربع الثالث من العام 2023، وهي تشمل 4700 شقة و1850 فيلا.

وبالرغم من أن الأرقام المذكورة تدل على انخفاض متوسط مقارنةً بفترات ربع سنوية سابقة، إلا إنها تمثل حجم مبيعات عقارية ضخم.

ومن المتوقع تسليم أكثر من 130 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

ومن المرجح أن يدفع الطلب المتزايد على مساحات المكاتب إلى إطلاق مشاريع وحدات عقارية تجارية جديدة في المستقبل القريب.

ولا تزال إمكانيات النمو في سوق العقارات المؤجرة متاحة لأنواع معينة من المشاريع العقارية والمناطق.

وتشهد سوق الإيجارات في دبي اعتدالاً تدريجياً في زيادات الأسعار.

وتكشف بيانات شركة أستيكو عن تباطؤ واضح في نمو المكاسب العائدة من تأجير الشقق والفلل والمكاتب خلال الأشهر الثلاث، حيث سجلت العائدات المشار إليها نسبة 3 بالمئة و2 بالمئة و4 بالمئة على التوالي.

وعلى المستوى السنوي، تغيرت النسب السابقة وسجلت 18 بالمئة و19 بالمئة و29 بالمئة على التوالي (الشقق والفلل والمكاتب).

وقد شهدت السوق طفرة في توفر منازل جديدة لقضاء العطلات.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، طرأت زيادة ملحوظة بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي في عدد البيوت المخصصة للعطلات، والمسجلة رسميًا في دبي من مارس 2023.

وعلى صعيد أسعار البيع، واصل متوسط نمو أسعار البيع التباطؤ، مع زيادات ربع سنوية بنسبة 1 بالمئة للشقق، و2 بالمئة للفلل، و3 بالمئة للمكاتب، وعلى الأساس السنوي، بلغت التغيرات المذكورة 12 بالمئة و14 بالمئة و19 بالمئة على التوالي.