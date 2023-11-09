وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فقد قامت مجموعة "Eneos" اليابانية بدفع 3.98 ملايين دولار في مزاد، الأربعاء، بهدف تأمين عملية مرور عبر قناة بنما بأسرع من الانتظار لوقت طويل جدا مع سفن أخرى.

وأظهر التقرير أن سفينة "صني برايت" المملوكة للشركة اليابانية قد ستتمكن من عبور القناة، بعد دفع المبلغ الذي يقارب 4 ملايين دولار، في 15 نوفمبر الجاري.

من الجدير بالذكر أن المبلغ المدفوع من قبل الشركة اليابانية ليس جزءًا من رسوم عبور القناة الأساسية، أي أنه قد دفع مقابل تسريع عملية العبور فقط.

وذكر التقرير أن الازدحام الكبير في قناة بنما يأتي بسبب الجفاف الحاد الذي تشهده البلاد، ما أدى إلى انخفاض مستويات المياه العذبة في القناة، والتي يتم استخدامها بهدف تحريك السفن بما يتناسب مع منسوب المياه المرتفع أو المنخفض وفق اتجاه الحركة.

وتسبب الجفاف في تعطيل حركة التجارة بين الولايات المتحدة وآسيا.

الاختيار الأخير لتجنب الانتظار أو دفع رسوم باهظة لتسريع عملية عبور القناة، يتمثل في تحريك السفن حول قارة أميركا الجنوبية، وهو الأمر الذي قامت به سفينة Pyxis Pioneer، ما يضيف من الوقت نحو شهر لمدة الرحلة الأصلية.