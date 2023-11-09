وقامت شركة (بي.إل.إن نوسانتارا باور) بتطوير المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.7 تريليون روبية (108.70 مليون دولار)، وهي وحدة تابعة لشركة المرافق العامة الإندونيسية (بيروساهان ليستريك نيجارا (بي.إل.إن))، وشركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة، وهي وحدة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار.

وقال الرئيس الإندونيسي للصحفيين: "اتفقت مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي على توسيع المحطة إلى حوالي 500 ميجاوات، إذ نأمل في زيادة الطاقة المتجددة في إندونيسيا".

تم بناء البنية التحتية للطاقة الشمسية على خزان سيراتا على بعد 108 كيلومترات جنوب شرق العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وتبلغ القدرة المركبة لمحطة الطاقة الكهرومائية في السد حوالي 1008 ميجاوات.

وقال دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة (بي.إل.إن)، إن المحطة هي ثالث أكبر محطة للطاقة الشمسية العائمة في العالم، ويمكن توسيعها حتى 1000 ميجاوات.

وأضاف أن اللوائح تسمح باستخدام ما يصل إلى 20 بالمئة من مساحة الخزان في محطة الطاقة الشمسية مضيفا أن المناقشات جارية مع شركة مبادلة للاستثمار بشأن المرحلة التالية من التوسعة.

وأضاف دارماوان "هذه مجرد بداية. وجه الرئيس جوكو بمواصلة تطوير الطاقة المتجددة".