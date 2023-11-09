وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 20 بالمئة في العام المالي الحالي 2023-2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم (18.3 مليار دولار).

وقالت المجموعة المشغلة لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم إن نتائجها المالية في النصف الأول هي الأفضل على الإطلاق خلال ستة أشهر.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، إن أرباح المجموعة بالنصف الأول من العام المالي توازي تقريبا أرباحها القياسية للعام الماضي بأكمله.

وأضاف أن الشركة الآن تشهد ثمار الخطط التي مكنتها من العودة أقوى وأفضل بعد الجائحة.

وبالنسبة لطيران الإمارات، منفردة، فقد قفزت أرباحها الصافية في النصف الأول من العام المالي بنسبة 134 بالمئة على أساس سنوي إلى 9.4 مليار درهم (2.56 مليار دولار). وارتفعت الإيرادات 19 بالمئة إلى 59.5 مليار درهم.

وبينما ارتفع إجمالي تكاليف التشغيل المباشرة تسعة بالمئة بسبب توسع العمليات، شكلت تكاليف الوقود، وهي أكبر مدفوعات للشركة، نسبة 34 بالمئة من النفقات بما يقل قليلا عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن 81.5 بالمئة من المقاعد في المتوسط كان مشغولا في النصف الأول مقارنة مع 78.5 بالمئة في العام الماضي.

وقال الشيخ أحمد إن من المتوقع أن يظل طلب العملاء في النصف الثاني جيدا.

وأضاف أن الشركة تراقب عن كثب أيضا الظروف المعاكسة مثل زيادة أسعار الوقود وارتفاع الدولار والتكاليف التضخمية والأوضاع الجيوسياسية.

وحققت شركة دناتا العالمية لخدمات المطارات والسفر التابعة للمجموعة أرباحا بقيمة 709 ملايين درهم بزيادة 200 بالمئة على أساس سنوي كما قفزت الإيرادات 27 بالمئة إلى 9.3 مليار درهم.