وقام المصرف الحاصل على تصنيف A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بتسعير الصكوك لأجل خمس سنوات الحاصلة على تصنيف A+ من قبل فيتش بمعدل ربح قدره 5.695 بالمئة سنويًا، تدفع بشكل نصف سنوي.

وسيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في سوق الأوراق المالية العالمية في بورصة لندن وفي سوق السندات الخضراء التابع لبورصة لندن.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبًا اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي واقليمي، حيث بلغت قيمة الطلبات 2.6 مليار دولار، متجاوزًا القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف، محققاً بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020 مما يعكس ثقة المستثمرين في المصرف.

ووصل التسعير النهائي إلى 30 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي. ويبلغ هامش التسعير 115 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الامريكية، ويعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي ضمن إطار التمويل المستدام لمصرف أبوظبي الإسلامي .

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي": "يعد إصدارنا لهذه الصكوك الخضراء خطوة مهمة على مسار رحلتنا نحو الاستدامة، وستقودنا إلى توسيع دور المصرف كمحفز لمشاريع رأس المال التي تركز على معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع اليوم."

وأضاف: "حظي إصدارنا للصكوك الخضراء بإقبال واهتمام كبيرين من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين. وقد تجاوز الطلب على هذا الإصدار أكثر من خمسة أضعاف محققين بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020 ، ما يسلط الضوء على الطلب الهائل والثقة من المستثمرين في جودة أصول أبوظبي الإسلامي..".

جاء إصدار الصكوك الخضراء مدفوعًا بطلب واسع نطاق من ثلاث مناطق، وتم تخصيص 78 بالمئة لمنطقة الشرق الأوسط ، و13 بالمئة لأوروبا 9 بالمئة لآسيا وأميركا كما تم تخصيص 42 بالمئة للبنوك التجارية و26 بالمئة للخدمات المصرفية الخاصة و17 بالمئة لمدراء الأصول والصناديق و16 بالمئة لغيرها. وكلّف مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد منسقًا عالميًا لإصدار الصكوك، بينما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي مديرين و مشتركين للإصدار ومديرين مشتركين للدفاتر.