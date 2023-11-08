وقال بوريل للصحيفة إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اليابان الذي استمر يومين وانتهى، الأربعاء، قدم دعما لهذه الخطوة.

وقال الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنه ينتظر من مجموعة الدول السبع تقديم "مقترح" من أجل فرض عقوبات على الألماس الروسي.

يذكر أن روسيا أنتجت أكثر من ثلث إجمالي الألماس الطبيعي في العالم خلال العام الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، حيث احتلت مع الدول الإفريقية ما يقرب من 90 في المئة من حجم السوق العالمية.

وبلغ حجم إنتاج الماس في العالم نحو 119.96 مليون قيراط، ويوجد 41.9 مليونا، منها في روسيا - وهو رقم قياسي يبلغ 35 بالمئة من السوق. وكانت روسيا تنتج منذ عام 2004 ما يتراوح بين 22 بالمئة إلى 33 بالمئة فقط سنويا من إنتاج الألماس العالمي، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية التي استندت على بيانات من عملية "كيمبرلي" التي تم إنشاؤها لمكافحة "الماس الدموي" في العام الماضي.