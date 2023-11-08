وبحسب التقرير الشهري لدائرة التوظيف، نشرت تفاصيله صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، الأربعاء، فإن 70 ألف طلب تسجيل تقدم به إسرائيليون كعاطلين عن العمل في أكتوبر الماضي.

ويزيد هذا الرقم بنسبة 460 بالمئة على أساس شهري، صعودا من 12.5 ألف طلب تم تسجيله في سبتمبر السابق له.

ومن بين هؤلاء، كان هناك 42.4 ألف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر غير محددة المدة، أي 60.3 بالمئة من المسجلين الجدد.

وتقوم دائرة التوظيف بإحصاء عدد الباحثين عن عمل الذين يسجلون لديها كل شهر، وتقوم بتحليل الأرقام لمعرفة قوة سوق العمل وقدرتها على خلق وظائف من عدمه.