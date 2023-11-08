وقالت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في إفصاح الأربعاء، إن أرباحها الصافية في الفترة من يناير حتى سبتمبر بلغت 462 مليون درهم (126 مليون دولار) انخفاضا من 589 مليون درهم (161 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وإلى جانب تأثير انخفاض أسعار الطاقة، تأثرت أرباح الشركة أيضا بسبب الخصومات الإضافية على بيع المكثفات في إقليم كردستان العراق، حيث واصلت "دانة غاز" بيع المكثفات إلى أطراف غير حكومية ضمن سوق تنافسية نتيجة لإغلاق خط التصدير في وقت سابق من هذا العام، بحسب بيان الشركة.

وانخفضت إيرادات الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 21 بالمئة لتصل إلى حوالي 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار)، مقابل 1.5 مليار درهم (415 مليون دولار) قبل عام.

وفيما يتعلق بالربع الثالث منفردا، انخفضت الأرباح الصافية بنحو 13 بالمئة إلى 158 مليون درهم (43 مليون دولار) مقابل 182 مليون درهم (50 مليون دولار)، فيما تراجعت الإيراجات بنسبة 21 بالمئة إلى 381 مليون درهم (104 ملايين دولار).

وقالت الشركة إنه نظرا لتأخر تحصيلها المستحقات من إقليم كردستان العراق ومصر، وارتفاع المستحقات غير المستلمة البالغة 153 مليون دولار، ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي الخاص بمشروع "خورمور 250" في كردستان العراق، فإن الشركة لن توزع أرباحا مرحلية عن النصف الأول من عام 2023، وسيتم النظر في توزيع أرباح سنوية في شهر مارس 2024 بناء على الظروف السائدة في حينه.

أرقام مهمة

- حصّلت دانة غاز دفعات من إقليم كردستان بقيمة 465 مليون درهم (127 مليون درهم) في التسعة أشهر الأولى من العام.

- كما حصّلت الشركة 147 مليون درهم (40 مليون دولار) من مصر في نفس الفترة.

- بلغت قيمة مستحقات الشركة غير المستلمة من حكومة إقليم كردستان 389 مليون درهم (106 ملايين دولار).

- وبلغت قيمة المستحقات غير المستلمة من مصر 172 مليون درهم (47 مليون دولار).

- تراجع إجمالي إنتاج مجموعة دانة غاز بنسبة 1 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 59,750 برميل نفط مكافئ يوميا، مقابل 60,600 برميل نفط مكافئ يوميا قبل عام.

- يعود هذا التراجع إلى انخفاض الإنتاج في مصر بنسبة 14 بالمئة نظرا للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول.