وبحسب البيان فإن الصفقة لا تزال تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المسؤولة.

ولم تعلن دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، عن قيمة الصفقة التي قامت شركة "ألبن كابيتال" بدور المستشار فيها.

يذكر أن "مونيومنت" يعتبر البنك الوحيد في المملكة المتحدة الذي يركز على أصحاب الثروات المتوسطة، وقدم خلال السنة الأولى من عمله قروضا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.

وأشار البيان إلى أن بنك "مونيومنت" اختتم مؤخرا جولته الناجحة من السلسلة "بي" من الاستثمارات وجمع أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، بدعم مجموعة من المستثمرين الحاليين والجدد.

ومنذ إنشائه جمع المصرف استثمارات بقيمة إجمالية تزيد على 103 ملايين جنيه إسترليني.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، إيان راند، إن البنك يتطلع إلى خدمة فئة أصحاب الثروات المتوسطة في المملكة المتحدة وخارجها، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة للعملاء.

وأشار إلى أن قيمة أرصدة المدخرات في البنك تتجاوز 700 مليون جنيه إسترليني، مع تحقيق نمو بنسبة 383 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.