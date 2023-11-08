وأنهى مؤشر نيكي التعاملات متراجعا 0.33 بالمئة مسجلا 32166.48 نقطة بعد أن بدأ تداولاته على ارتفاع نسبته 0.75 بالمئة.

وجاءت موجة البيع لجني الأرباح بعد أن ارتفع المؤشر بأكثر من ستة بالمئة في أربع جلسات متتالية حتى الاثنين.

وخسر قطاع مصافي النفط 6.11 بالمئة، لتصبح الأسواء أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الفرعية البالغة 33 قطاعا.

وهبط سهم "Ineos Holdings" بنسبة 6.85 بالمئة.

وهبط قطاع شركات التنقيب عن مصادر الطاقة 5.29 بالمئة.

كما خسر مؤشر البنوك الذي يعد أيضا مقياسا لأداء أسهم القيمة 4.75 بالمئة.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 بالمئة إلى 2305.95 نقطة، مع خسارة سهم "Mitsubishi UFJ Financial Group" بنسبة 4.17 بالمئة.

لكن سهم "Fast Retailing" المالكة للعلامة التجارية "Uniqlo"، ارتفع بنسبة 1.22 بالمئة، مما شكل أكبر دعم للمؤشر نيكي، كما صعد سهم "Advantest Corp" لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.93 بالمئة.

وقفز سهم "Nintendo" بنسبة 6.09 بالمئة بعد أن رفعت شركة الألعاب الإلكترونية توقعاتها للأرباح التشغيلية بنسبة 11 بالمئة للعام المالي الذي سينتهي في مارس.

وارتفع سهم "Mazda Motor" بنسبة 10.39 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية بفضل ضعف الين.