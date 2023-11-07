وأطلق المركزي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، مع بداية الحرب على حركة حماس في غزة قبل شهر، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل.

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.

وكانت الاحتياطيات في سبتمبر عند 198.5 مليار دولار.

وكان المركزي، قد خفض توقعات النمو لاقتصاد البلاد إلى 2.3 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 3 بالمئة في توقعات سابقة.

وتوقع المركزي الإسرائيلي في بيان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024.

وكان بنك إسرائيل المركزي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 بالمئة، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التصعيد في غزة، وسط تراجع لأسعار الشيكل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.

وذكر البنك في بيان أن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، رغم انخراط إسرائيل في العمليات الناجمة عن التصعيد في غزة منذ أكثر من أسبوعين.