وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1967.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1050 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر. وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1973.50 دولار.

وكان مؤشر الدولار ارتفع 0.4 بالمئة مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل السوق لدى كينيسيس موني، إن سوق الذهب تنتظر المزيد من الإشارات الحذرة من البنك المركزي الأميركي قبل أن تتمكن من مواصلة الارتفاع، مضيفا أن الأسعار تتماسك بعد انزلاقها إلى منطقة ذروة الشراء.

وارتفع الذهب أكثر من سبعة بالمئة في أكتوبر إذ عزز الصراع في الشرق الأوسط الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وينتظر المستثمرون الآن مجموعة من الكلمات التي سيدلي بها عدد من مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مع التركيز بقدر أكبر على رئيس المجلس جيروم باول الذي من المقرر أن يتحدث غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.

ويرى مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90 بالمئة لإبقاء المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في ديسمبر، وفرصة تقارب 80 بالمئة للقيام بخفض في يونيو من العام المقبل، وفقا لخدمة سي.إم.إي فيد ووتش.

لكن نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس قال إن البنك المركزي أمامه على الأرجح المزيد من العمل للسيطرة على التضخم.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 22.66 دولار للأوقية والبلاتين 0.7 بالمئة إلى 899.10 دولار. وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة لى 1092.22 دولار ليبلغ تراجعه 39 بالمئة خلال العام حتى الآن.