ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة 25 نقطة أساس، الثلاثاء، لمكافحة التضخم، لكن الأسواق فسرت تغير لهجة بيان البنك المركزي بما يعني أن المزيد من التشديد لم يعد مرجحا.

وتراجع الدولار الأسترالي 1.06 بالمئة إلى 0.642 دولار أميركي، ووصل في أحدث تداول إلى 0.6434. دولار، وتتجه العملة لتسجيل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد خلال شهر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.1 بالمئة إلى 105.38 بعد صعوده 0.2 بالمئة أمس الاثنين، لكنه ظل غير بعيد من أدنى مستوى في شهرين تقريبا عند 104.84 الذي لامسه أمس الاثنين.

وانخفض المؤشر 1.3 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ منتصف يوليو، في ارتداد حاد لارتفاعه خلال الفترة الماضية.

وتراجع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.070 دولار، مبتعدا عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع عند 1.0756 دولار الذي سجله أمس الاثنين.

وهبط الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات إلى 1.2327 دولار، وانخفض 0.1 بالمئة خلال اليوم، لكنه يظل قريبا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2428 دولار الذي سجله أمس الاثنين.

أما الين الياباني فسجل 150.28 للدولار، وتجاوز من جديد عتبة 150 للدولار، التي أبقت المتداولين في حالة من الحذر على مدار الأسابيع الماضية، وسط ترقب لمؤشرات على تدخل السلطات لدعم العملة.