وسجلت الشركة التابعة لـ"مبادلة للاستثمار" أرباحا صافية بقيمة 26 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري بانخفاض 10 بالمئة على أساس سنوي.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت إيرادات الشركة المتخصصة في تقديم حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في الإمارات، إلى 1.2 مليار درهم (323 مليون دولار)، بزيادة 3 بالمئة.

كما ارتفع صافي دخل الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام بأكثر من الضعف، لتصل إلى 72 مليون دولار، بحسب إفصاح الشركة لسوق أبوظبي المالي.

وأرجعت الشركة هذه الزيادة الكبيرة في إيراداتها وأرباحها في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر إلى النمو الكبير في قطاع "حلول الاتصالات المتنقلة"، المتمثل بشركة "الثريا"، والتي تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، حيث سجل هذا القطاع نموا في الإيرادات بنسبة 22 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من 2023، ونموا بنسبة 81 بالمئة في الربع الثالث منفردا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت "الياه سات"، إن قيمة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها وصلت إلى 6.9 مليار دولار، أي ما يعادل 15.7 ضعف إيرادات الاثني عشر شهرا الماضية، محققة قفزة كبيرة مقارنة بنهاية عام 2022.

وكانت "الياه سات" أعلنت في سبتمبر الماضي عن حصولها على عقد من حكومة الإمارات بقيمة 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار) تتولى بموجبه شركتها التابعة الياه سات للخدمات الحكومية توفير خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في الدولة. وقالت الشركة إنه سيتم استلام مليار دولار من قيمة هذا العقد مقدما.