وجاءت الخسارة بضغط من نفقات بقيمة ملياري دولار تتعلق بعملية الاندماج مع "Credit Suisse"، وباستبعاد تأثير عملية الاستحواذ، حقق بنك "UBS" ربحًا أساسيًا قدره 844 مليون دولار.

وبالرغم من هذه الخسائر، ارتفع السهم في تداولات بورصة زيورخ بنسبة 3.43 بالمئة إلى 22.63 فرنك، بحلول الساعة 9:20 بتوقيت غرينتش.

وقال الرئيس التنفيذي سيرجيو إيرموتي: "نحن ننفذ عملية دمج "Credit Suisse" بوتيرة سريعة وقد حققنا ربحية أساسية للمجموعة في الربع الأول الكامل منذ الاستحواذ".

كان لدى المجموعة صافي أموال جديدة في ذراعها لإدارة الثروات بقيمة 22 مليار دولار، مدفوعة جزئيًا بكسب عملاء جدد، كما شهد بنك "Credit Suisse" أيضًا تدفق الأموال إلى الشركة لأول مرة منذ أوائل عام 2022.

وكان المحللون في بنك غولدمان ساكس، يتوقعون حصول المجموعة على 14 مليار دولار، حيث كشف البنك السويسري بالفعل عن 8 مليارات دولار لشهري يوليو وأغسطس.

ومع عملية الاستحواذ، يشرف "UBS" الآن على أصول تزيد قيمتها عن 5 تريليون دولار.