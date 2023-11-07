كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 11 بالمئة إلى 3.27 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 2.95 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وقالت الشركة أن السبب في نمو الأرباح خلال هذه الفترة يعود إلى ارتفاع الإيرادات، بالإضافة إلى ارتفاع الحصة في الربح من استثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة بنسبة 36 بالمئة لتصل إلى 3.4 مليون درهم قياسا بـ 2.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

إضافة إلى ارتفاع إيرادات التمويل بنسبة 13 بالمئة، لتصل إلى 20.7 مليون درهم مقابل 18.4 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2022، بالإضافة إلى تراجع تكاليف البحث والتطوير بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 6.3 مليون درهم مقابل 7 ملايين درهم خلال نفس الفترة من عام 2022.

وارتفعت أرباح مجموعة أغذية، خلال الربع الثالث بنسبة 30.1 بالمئة إلى 61.4 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 47.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 12.1 بالمئة إلى 1.07 مليار درهم مقارنة بإيرادات بلغت 953.5 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وفيما يتعلق بأداء المجموعة خلال الفترة المالية، تمكن قسم الوجبات الخفيفة من خلال التحول بالمزيج من البيع بالجملة إلى البيع بالتجزئة لتحقيق نمو قوي في القيمة في كل من أسواق الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية.

وفي الأعمال الزراعية، تعززت مكاسب الحصة السوقية في الدقيق من خلال المنتجات المتميزة والمتخصصة الجديدة، مع نمو قوي في إيرادات الأعلاف بفضل التنفيذ الجيد في الأسواق المفتوحة، والمشاركة في برنامج الأعلاف المركبة التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ونسبة متزايدة من المبيعات من خلال تطبيق Agrivita الفريد، مما يزيد من القدرة التنافسية.

وشهد قسم المياه والأغذية في مجموعة أغذية نمواً إيجابياً في الأحجام في الإمارات وعلى المستوى الدولي، مع أداء مميز في المملكة العربية السعودية والكويت وتركيا. وحافظت مياه "العين" المعبأة على مكانتها الرائدة في السوق بالإمارات.

وبعد تعديل الإيرادات للتأثير الخاص بانخفاض قيمة العملة في مصر "-287.4 مليون درهم"، ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 20.7 بالمئة على أساس سنوي، مع نمو بنسبة 46.5 بالمئة و15.0 بالمئة على التوالي من قسمي الوجبات الخفيفة والأعمال الزراعية، ونمو بنسبة 19.4 بالمئة، من البروتين والأغذية المجمدة باستثناء تأثير العملة، ونمو بنسبة 6.6 بالمئة من أقسام المياه والأغذية.

كما ارتفعت الإيرادات بحسب المقارنة بالمثل، بما في ذلك "أبو عوف" في الفترة المماثلة السابقة، بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي بالدرهم ، أو 12.6 بالمئة باستثناء تأثير صرف العملة.

وتفوق نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على الإيرادات، حيث ارتفع بنسبة 18.0 بالمئةعلى أساس سنوي ليصل إلى 465.1 مليون درهم "نمو 30.3 بالمئة باستثناء تأثير تحديات العملة".

وفي قسم الوجبات الخفيفة في مجموعة أغذية، كان نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 73.4 بالمئة "نمو بـ 52.2 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي" مدفوعًا بالأداء القوي في كل من أسواق التمور المحلية والدولية، إلى جانب النمو القوي لـ "أبو عوف" - مصر - في القهوة، وزيادة الربحية من إعادة الهيكلة التشغيلية لـ "بي إم بي" في المملكة العربية السعودية.

وكان نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 16.7 بالمئة "نمو بـ 47.9 بالمئة في الربع الثالث على أساس سنوي" في الأعمال الزراعية بفضل التنفيذ الجيد عبر المزارع التجارية وعمليات السوق المفتوحة، وفعالية التكلفة في الدقيق، وبيئة السلع الأكثر ملاءمة.

وفي مجال المياه والأغذية، أدى مزيج من النمو الإيجابي عبر القنوات الإماراتية والدولية، والمزيج المناسب وزيادة كفاءة التكلفة في الإمارات والسعودية، إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26.6 بالمئة على أساس سنوي "نمو بـ 55.5 بالمئة في الربع الثالث".

وحافظت الميزانية العمومية لمجموعة أغذية على قوتها مع وجود نقد وما يعادله بقيمة 500 مليون درهم.

كما انخفضت نسبة صافي دين المجموعة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 1.4 مرة "صافي دين بقيمة 900 مليون درهم" من 2.3 مرة كما في ديسمبر 2022.