وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.34 بالمئة إلى 32271.82 نقطة.

وكان المؤشر قد أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة بعد أن ربح 6.5 بالمئة في أربع جلسات.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 1.17 بالمئة عند 2332.91 نقطة.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية مع تزايد حذر المستثمرين حيال العطاءات الكبيرة للأوراق المالية والسندات في الأسبوع والتي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك طلب كافٍ على الديون الحكومية الأميركية لدفع أسعار الفائدة للانخفاض مرة أخرى.