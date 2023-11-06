وهدأت مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية بعدما كشف تقرير الوظائف الحكومي في الأسبوع الماضي، عن إضافة الاقتصاد الأميركي فرص عمل أقل من المتوقع في أكتوبر.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع كلمة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، وتصريحات مجموعة من أعضاء البنك المركزي الأميركي مقررة هذا الأسبوع، للحصول على دلائل أخرى على المسار المتعلق بالسياسة النقدية.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 95 بالمئة، أن يثبت مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في ديسمبر، ويتوقعون بنسبة 86 بالمئة أن أول تيسير للسياسة النقدية سيكون في يونيو.

تحركات الأسواق

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 13.41 نقطة، أو 0.04 بالمئة عند الفتح إلى 34,074.73 نقطة، بحلول الساعة 15:02 بتوقيت غرينتش.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.79 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 4,363.63 نقطة.

وربح مؤشر ناسداك المجمع 33.67 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 13,508.13 نقطة.

وكانت المؤشرات الأميركية قد سجلت أفضل أداء أسبوعي لها هذا العام، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 5 بالمئة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.85 بالمئة، ومؤشر ناسداك بنحو 6.6 بالمئة.