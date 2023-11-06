وقدرت ستاندرد اند بورز، أن انخفاض إيرادات السياحة في مصر بنسبة تتراوح بين 10 و30 بالمئة، قد يكلف البلاد ما بين أربعة إلى 11 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي إذا تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف، بينما في لبنان يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 10 بالمئة.

وتتماشى هذه التحذيرات، مع تحذيرات أخرى أطلقتها مؤخرا، مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، من شأنها أن يكون لها تأثير تدميري على النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل عام.

وحذرت غورغييفا، من أن الحرب في غزة تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة.

صحيفة Financial Times عرضت في مقال صورة القطاع في هذه الدول، ففي الأردن، الذي يمثل فيه قطاع السياحة 13 بالمئة من اقتصاده، قال أحد منظمي الرحلات السياحية إن الحرب أدت إلى سلسلة من عمليات الإلغاء، وقال: "هكذا، اختفت أشهر وأشهر من الحجوزات".

وفي مصر، حيث لجأت الحكومة بالفعل إلى صندوق النقد الدولي لتخفيف أزمتها الاقتصادية، تم إلغاء العديد من الحجوزات السياحية في سيناء، المتاخمة لغزة.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي الإقليمي لدى بنك جولدمان ساكس: "نرى بالفعل تقارير عنإلغاء الحجوزات في دول مجاورة مثل مصر. نعتقد أن ذلك قد يكلف مصر المليارات من عائدات السياحة المفقودة في هذه السنة المالية وحدها".