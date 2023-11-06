وارتفع مؤشر "KOSPI" بنسبة 5.66 بالمئة إلى مستوى 2,502.37 نقطة عند الإغلاق، بينما ارتفع مؤشر "KOSDAQ" بنسبة 7.34 بالمئة إلى 839.45 نقطة، وهو أفضل أداء لكلا المؤشرين منذ أواخر مارس 2020.

وكان مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، قد قال الأحد، عقب قرار لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية بحظر بيع الأسهم على المكشوف خلال النصف الأول من العام المقبل، أن الرئيس يعتبر عمليات بيع الأسهم على المكشوف غير القانونية "مرض" اجتماعي خطير.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الخدمات المالية حظر بيع الأسهم على المكشوف، اعتبارا من الاثنين وحتى نهاية يونيو 2024، مشيرة إلى المخاوف بشأن تزايد تقلبات السوق وممارسات البيع على المكشوف غير القانونية التي تقوض استقرار السوق.

وقررت اللجنة أيضا تفتيش جميع بنوك الاستثمار العالمية بسبب البيع على المكشوف غير القانوني بعد الاشتباه في قيام بنكين استثماريين في هونج كونج ببيع أسهم على المكشوف بما قيمته 42.7 مليون دولار.

وقال مسئول رئاسي إن الرئيس يون، يعتبر القوى التي تقف وراء البيع غير القانوني للأسهم على المكشوف "مرضا" اجتماعيا خطيرا، كما أن قرار إجراء تفتيش شامل لجميع بنوك الاستثمار العالمية هو امتداد لهذا التصور.

ويشمل قرار حظر عمليات البيع على المكشوف جميع الأسهم المدرجة في مؤشرات "KOSPI" و"KOSDAQ"، وذلك بعد أن تم رفع هذه القيود في مايو من عام 2021 عن المعاملات التي تتضمن أسهم الشركات ذات رأس المال الكبير، والمُدرج غالبيتها في مؤشر "KOSPI".

وبحلول الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش، تراجع الدولار مقابل الون الكوري الجنوبي بنسبة 1.18 بالمئة إلى 1,293.61 وون.