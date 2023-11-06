وبحسب إفصاح الشركة للبورصة السعودية، الاثنين، فإن حجم مبيعات زيوت الأساس في الربع الثالث ارتفع إلى 321 ألف متر طني، بزيادة 15 بالمئة على أساس سنوي، لكن هامش تكسير زيوت الأساس في نفس الفترة انخفض 42 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في الشركة، سامر الحقيل، في البيان، إن "لوبريف واجهت تحديات في الربع الثالث من عام 2023، ومنها زيادة تكلفة اللقيم، مما أدى إلى انخفاض هوامش التكسير.. إلا أن الشركة تمكنت من تعويض أثر هذه التحديات جزئيا من خلال زيادة مبيعات زيوت الأساس".

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفع صافي أرباح "لوبريف" بنحو 2 بالمئة، لتصل إلى حوالي 1.2 مليار ريال، رغم انخفاض هوامش التكسير بنسبة 2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أرجعته الشركة إلى انخفاض بند مصاريف الزكاة وضريبة الدخل، بسبب "التحول من الضريبة إلى الزكاة بعد الإدراج".

يذكر أن شركة لوبريف تأسست في جدة عام 1976، وقد تم إدراجها في "تداول" السعودية في ديسمبر 2022، وتمتلك "أرامكو" 70 بالمئة من أسهمها.