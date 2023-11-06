وقفز نيكي 2.37 بالمئة إلى 32708.48 نقطة في أعلى مستوى إغلاق منذ 20 سبتمبر. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.64 بالمئة إلى 2360.46 نقطة.

وشهدت مؤشرات الأسواق في وول ستريت ارتفاعات، الجمعة، مع تراجع عوائد السندات بشدة بعد أن أظهرت بيانات مؤشرات على تباطؤ نمو الوظائف الأميركية وزيادة معدل البطالة مما عزز الآمال بأن البنك المركزي الأميركي سينهي جولة رفع أسعار الفائدة.

وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 8.15 بالمئة مما منح المؤشر نيكي أكبر دفعة. كما زاد سهم شركة طوكيو إلكترون 2.14 بالمئة.

وزاد سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.58 بالمئة وكذلك سهم ريكروت هولدينغز للتوظيف 7.43 بالمئة.

لكن سهم شركة كاواساكي كايسن تراجع 11.38 بالمئة بعد أن خفضت شركة الشحن توقعاتها للأرباح السنوية.

وهبط مؤشر شركات الشحن 5.21 بالمئة ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33. كما هبط قطاع البنوك 2.06 بالمئة.