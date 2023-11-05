وستحل هذه الأذون محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو تم بيعها العام الماضي بمتوسط ​​عائد 2.3 بالمئة.

وقال المركزي المصري، إن آخر موعد لتقديم العروض يوم الثلاثاء السابع من نوفمبر، وإن تاريخ الاستحقاق هو الخامس من نوفمبر 2024.

والأذون هي شكل شائع من أشكال الدين السيادي قصير الأجل، إذ تقوم العديد من حكومات العالم بإصدار أذون الخزانة. ويتم إصدارها عادة عن طريق البنك المركزي بآجال استحقاق تتراوح ما بين أربعة أسابيع وسنتين، وهي تصدر عادة بخصم على القسيمة الاسمية الأصلية لها وتسترد بالقيمة الاسمية.