وذكرت المؤسسة في منشور على موقع إكس، إنها ناقشت مع أو.إم.في "الأعمال التي قامت بها الشركة هذا العام، كما استعرضت الشركة برامج العمل المزمع تنفيذها في العام 2024 لاسيما بعد أن قامت الشركة برفع القوى القاهرة في سبتمبر الماضي".

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط خلال سبتمبر الماضي حوالي 35.872 مليون برميل من النفط الخام، و513.5 ألف طن من المنتجات النفطية، و 41.151 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية، 197.730 ألف طن من المكثفات ومليار و44 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق إحصائيات المؤسسة.

وكانت إجمالي إيرادات ليبيا من النفط قد بلغت 33.4 مليار دينار (حوالي 6.95 مليار دولار) في النصف الأول من 2023 انخفاضا من 37.3 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعتمد ليبيا، التي تملك أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، بشكل كبير على عائدات صادراتها من الطاقة.

تستهدف الحكومة الليبية زيادة إنتاجها من النفط الخام، لتصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، وصولا إلى 2 مليون برميل خلال خمس سنوات.

يذكر أن إجمالي إيرادات ليبيا من النفط قد ارتفع إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 من 103.4 مليار دينار في عام 2021، بحسب بيانات سابقة لـ البنك المركزي الليبي.