وأضافت سينوبك في بيانها، أن بموجب الاتفاق ستتعاون الشركتان في المرحلة الثانية من مشروع حقل الشمال للغاز، والذي سيورد ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى سينوبك.

كما قالت سينوبك إنها ستحصل على حصة خمسة بالمئة في المرحلة الثانية للمشروع المشترك.

والاتفاق الذي تم توقيعه في معرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي، هو ثالت صفقة طويلة المدى للتوريد بين سينوبك وقطر للطاقة، أحدى أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووقع الطرفان اتفاقا لشراء وبيع الغاز الطبيعي المسال مدته عشر سنوات في 2021 واتفاقا مدته 27 سنة العام الماضي.

وحقل الشمال جزء من أكبر حقل للغاز في العالم، والذي تتقاسمه قطر مع إيران التي تطلق على الجزء التابع لها حقل بارس الجنوبي.

من جانبها، أكدت شركة قطر للطاقة السبت، أنها وقعت اتفاقية مدتها 27 عاما مع شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) لتوريد غاز طبيعي مسال من حقل غاز الشمال الجنوبي.

وقالت قطر للطاقة في بيان إن الجانبين "وقعا اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتسليم ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي إلى محطات استقبال سينوبك في الصين على مدى 27 عاما قادمة".