وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 150 ألف وظيفة في أكتوبر، أي أقل بكثير من الزيادة المتوقعة البالغة 180 ألف وظيفة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإضرابات للعاملين في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت.

وتم تعديل بيانات سبتمبر بالخفض لتظهر إتاحة 297 ألف وظيفة بدلا من 336 ألفا في السابق.

وقال مات بالازولو، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة برنشتاين لإدارة الثروات الخاصة: "من منظور السياسة النقدية، فإن هذا يعطي الثقة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل معلقًا في المستقبل القريب ولن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إلا إذا تسارع النمو أو التضخم".

"لكن ما يتوقع حدوثه هو تباطؤ مطرد في مكاسب سوق العمل والنشاط الاقتصادي خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، وإذا حدث ذلك فإنه ينبغي أن يسمح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على حاله عند المستويات الحالية"، على حد قول مات بالازولو.

وعند الإغلاق، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 40.38 نقطة، أو ما يعادل 0.94 بالمئة إلى 4358.16 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 184.09 نقطة أو 1.38 بالمئة إلى 13477.23 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 220.20 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 34059.28 نقطة.

الأداء الأسبوعي

على مدى الأسبوع المنصرم، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.9 بالمئة، في أكبر مكاسبه منذ نوفمبر 2022، وأضاف ناسداك 6.6 بالمئة، ليظهر أيضًا أكبر مكاسبه منذ نوفمبر 2022. وأظهر مؤشر داو جونز مكاسب أسبوعية بنسبة 5.1 بالمئة، وهي الأكبر منذ أواخر أكتوبر 2022.

ضغطت بيانات الوظائف الأميركية أيضًا على عوائد سندات الخزانة الأميركية لتقوده للانخفاض للجلسة الرابعة على التوالي. خلال الجلسة، وصل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أسابيع.

وقال توني ويلش، رئيس قسم الاستثمار في SignatureFD، أتلانتا جورجيا: "انخفاض أسعار الفائدة هو على الأرجح المحفز الرئيسي هذا الأسبوع". وأضاف أن تقرير الوظائف دعم هذا الاتجاه.

تفوق مؤشر رسل 2000 للشركات الصغيرة على مؤشرات الشركات الكبيرة الجمعة، ليغلق مرتفعًا بنسبة 2.7 بالمئة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 17 أكتوبر. وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 7.6 بالمئة، وهي الأكبر منذ فبراير 2021.

وأشار ويلش إلى أن احتمال توقف رفع أسعار الفائدة كان بمثابة أخبار سارة للشركات الصغيرة بشكل خاص، والتي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض.

ارتفع مؤشر ناسداك، الذي يضم أكبر شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.94 بالمئة، مسجلا سادس مكاسبه اليومية على التوالي، بينما سجل مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز خامس مكاسبهما اليومية على التوالي.

وصعدت معظم القطاعات الـ11 الرئيسية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بقيادة قطاع العقارات الحساس لسعر الفائدة، والذي أغلق مرتفعا بنسبة 2.4 بالمئة، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر.

ومن بين القطاعات الـ11، انخفض مؤشر قطاع الطاقة فقط، ليغلق على انخفاض بأكثر من 1 بالمئة خلال اليوم مع انخفاض أسعار النفط.

وأشار ويلش أيضًا إلى أن تقارير الأرباح القوية ساعدت الأسهم خلال الأسبوع، حيث سجلت الشركات هوامش الربح جيدة.

ويتوقع المحللون نمو أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.7 بالمئة في الربع الثالث، مع أكثر من 81 بالمئة من 403 شركات في المؤشر التي أعلنت عن أرباح تجاوزت التقديرات حتى الآن، وفقًا لبيانات LSEG.

ومع ذلك، انخفض سهم آبل بنسبة 0.5 بالمئة في اليوم التالي لإعلان النتائج بعد أن جاءت توقعات مبيعاتها لربع العطلات أقل من التوقعات.

خلال الجلسة، وصل مؤشر VIX (الذي يقيس المخاوف والتقلبات في السوق) إلى أدنى مستوى جديد له خلال ستة أسابيع، مما يعكس انحسار قلق المستثمرين.

وفي البورصات الأميركية، تم تداول 12.05 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 10.86 مليار خلال آخر 20 جلسة.